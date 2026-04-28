Отдых в Адыгее: горы, термальные источники, плато Лагонаки, сколько стоит, достопримечательности

Никита Голованов

Адыгея – одно из самых популярных мест для отдыха в России в 2026 году. Расскажем об отдыхе в горах и на термальных источниках Адыгеи, плато Лаго-Наки, стоимости отдыха, а также погоде, времени, населении и достопримечательностях Адыгеи.

Республика Адыгея год от года остается одним из наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в России. Теплый климат, Кавказские горы, термальные источники – все это и многое другое делает Адыгею привлекательной для путешественников. В этой статье ответим на самые частые вопросы об отдыхе в Адыгее в 2026 году.

Отдых в Адыгее в 2026 году

Адыгея, в отличие от Крыма и Краснодарского края, не находится у самого побережья Черного моря, но предлагает широкий спектр возможностей для туризма. В летний сезон – это отдых на термальных источниках, осмотр природных, исторических и культурных достопримечательностей и, конечно, горный туризм, который включает в себя пешие и автомобильные экскурсии, рафтинг, посещение пещер и многое другое.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Адыгея: отдых в горах

Горный туризм является едва ли не главной визитной карточкой Адыгеи. Несмотря на то, что сами горы занимают только около трети площади республики, находясь в южной ее части, они ежегодно привлекают большое количество туристов.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

В горах Адыгеи существует большое количество пеших маршрутов различной сложности, многие из которых проходят через природные заповедники. Одна из самых ярких природных достопримечательностей Адыгеи – горный массив Большой Тхач, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Существуют также пешие маршруты для путешествия с семьей, где на пути оборудованы смотровые площадки и стоянки для отдыха.

Для любителей экстремального спорта подойдут другие виды активностей. Например, сплавы по реке Белой или осмотр пещер.

В Адыгее работают гиды и инструкторы, которые могут не только показать самое интересное, но и помочь со снаряжением.

Отдых в Адыгее на термальных источниках

Теплые подземные источники, обогащенные различными минералами, составляют важную часть природного богатства Адыгеи. На сегодняшний день вокруг многих из них выстроена туристическая индустрия: дома отдыха, отели, бассейны, целые туристические поселки. Здесь можно не только приятно провести время, но и укрепить здоровье, поскольку минералы в воде источников благотворно влияют на суставы, нервную и кровеносную системы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Адыгее есть несколько мест, которые можно посетить для отдыха на термальных источниках. Один из наиболее крупных комплексов находится в поселке Тульский, пригороде Майкопа. Здесь расположены несколько бассейнов, гостиниц и баз отдыха. Близость к городу и большой выбор отелей привлекает многих туристов именно сюда. Рядом с Тульским есть и другие поселки, где также развита система отдыха на термальных источниках: например, Удобный и Цветочный.

Адыгея – сколько стоит отдых

Стоимость поездки может зависеть от сезона и индивидуальных предпочтений путешественника. Существует большое количество туров в Адыгею на термальные источники, в горы, с активной и более спокойной программой. Стоимость таких туров может стоить от 40 до 90 тыс в зависимости от количества дней (без учета стоимости билетов в Адыгею).

Самостоятельно организованная поездка может обойтись дешевле. Так, на семидневное путешествие вдвоем может уйти около 35-45 тыс без учета билетов. Путешествие с семьей может обойтись дороже. Конечная стоимость зависит только от пожеланий путешественников.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Адыгее летом

Лето считается наиболее удачным временем для путешествия в Адыгею. Именно в этот сезон местная природа выглядит в высшей степени живописно. Длинный световой день позволяет устраивать долгие прогулки на свежем воздухе, а летняя погода делает горный туризм удобнее.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в отличие от зимнего сезона, летом для туристов доступно большее количество занятий. Например, это касается путешествия по высокогорью или рафтинга по горным рекам – зимой подобные виды активного отдыха могут быть недоступны из-за климатических условий. Лето в Адыгее – туристический сезон, а потому путешественники могут не беспокоиться о том, чтобы найти жилье или удобный тур.

Отдых в Лагонаки

Лаго-Наки – плато на территории Адыгеи, расположенное на высоте 2200 м. В переводе с адыгейского языка название означает «возвышенность без растительности». Уже в советское время здесь появились туристические маршруты, и сегодня это одно из самых живописных мест республики, привлекающее туристов пещерами, водопадами и горными вершинами. Для путешественников здесь существуют пешие и конные маршруты, летом здесь можно заняться рафтингом, спелеотуризмом и даже полетать на параплане. Зимой на плато можно заняться катанием на горных лыжах и снегоходах. Туристы могут остановиться в отелях или на туристических базах.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Столица Адыгеи

Майкоп – самый крупный город и столица республики. В переводе с адыгейского языка его название означает «Долина яблонь». Датой основания города считается 1857 год, когда во время Кавказской войны здесь было создано русское военное укрепление. В 1936 году Майкоп стал столицей Адыгейской АССР, после распада Советского Союза – столицей Республики Адыгея. В 2025 году население города составляло 137 тыс человек. Сегодня это утопающий в садах красивый город, который представляет собой интерес не только как стартовая точка для путешествия в горы, но и как центр культурной жизни республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Адыгее

Климат Адыгеи теплый и влажный. Близость Черного моря делает погоду в республике комфортной в течение почти всего года, а Кавказские горы задерживают холодные ветры. Среднегодовая температура может меняться год от года, но чаще всего составляет +11­–12°C. Температура летом обычно составляет +20–23°C.

При этом климат в разных частях республики различается. Погода в горах может быть холоднее, чем на равнине, а потому туристам рекомендуется одеваться для похода туда теплее.

Адыгея – время

Адыгея находится в часовом поясе UTC+3, время в республике соответствует московскому.

Где находится Адыгея

Адыгея находится в северо-западной части Северного Кавказа, она окружена со всех сторон Краснодарским краем. Рельеф Адыгеи – часть Прикубанской наклонной равнины и склоны Кавказа. Площадь Республики – 7790 км2, а единственные города – Майкоп и Адыгейск.

Достопримечательности Адыгеи

Адыгея знаменита, в первую очередь, своими природными достопримечательностями. Кроме уже упомянутых выше мест, это горы Фишт и Оштен, водопады Руфабго, Хаджохская теснина и многое другое. Природный туризм в Адыгее стремительно набирает популярность. Путешественники могут заняться здесь самыми разными видами активностей или просто отдохнуть на природе вдали от суеты и с видом на удивительные пейзажи.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Адыгее есть и другие интересные культурные объекты, многие из которых расположены в Майкопе. Так, одной из главных достопримечательностей города является Соборная мечеть, расположенная в самом центре города. В городе есть сразу несколько красивых современных музеев, например, это Национальный музей Республики Адыгея и Музей искусства народов Востока. Здесь туристы смогут познакомиться с культурой и историей народов Адыгеи и всего Кавказа.

Население Адыгеи

На момент начала 2025 года население Адыгеи составляло 500 тыс человек, около половины из которых – городское население.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если говорить о национальности, то этнический состав республики довольно пестрый: чуть менее двух третей населения составляют русские, около четверти – адыги, но кроме того, в регионе проживают армяне, курды, татары, цыгане, азербайджанцы, греки и представители других национальностей. Религиозный состав республики – преимущественно православные христиане (русские) и мусульмане-сунниты (адыгейцы).