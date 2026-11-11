Российский павильон на COP31 в Анталье посетили около 2 тыс человек

Экспозицию России на международной климатической конференции COP31 в турецкой Анталье к настоящему моменту осмотрели порядка двух тысяч иностранных участников.

Российский павильон на 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31) в Анталье посетили около 2 тыс представителей официальных делегаций.

Интерес к площадке проявили делегаты из стран СНГ, а также представители западных государств. Турецкая делегация провела в павильоне официальные контакты и переговоры.

В текущем году экспозиция РФ посвящена Арктике, вопросам ее освоения и реализуемым проектам, передает ТАСС.

В дни проведения COP31 запланировано около 50 мероприятий по 11 тематическим направлениям, а также десятки встреч с участием российских министерств и бизнеса. Свои проекты представят компании "Газпром", "Сибур", "Русал", РЖД, госкорпорации "Росатом" и "Ростех".

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит в Анталье с 9 по 20 ноября.