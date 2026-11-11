Вестник Кавказа

Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером урегулирование украинского конфликта - Ушаков

Человек с портфелем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин, по словам Юрия Ушакова, в ходе встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсудит возможности для украинского урегулирования.

Российский президент Владимир Путин и американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня в ходе планируемой встречи поговорят на тему урегулирования украинского конфликта, такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Мы будем обсуждать сегодня вопросы, ведущие к урегулированию кризиса вокруг Украины"

- Юрий Ушаков

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву сегодня утром. Как рассказал встречавший их в аэропорту спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, переговорщики находятся в позитивном настроении.

Ранее стало известно, что переговоры американских эмиссаров с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня.

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