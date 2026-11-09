Октябрь в Анталье показал спад по турпотоку вместо роста

Снижение турпотока по всем направлениям произошло в Анталье в октябре. Турпоток из РФ упал почти на 9% относительно прошлого года.

Анталья не дождалась притока туристов под конец бархатного сезона, все основным направления продемонстрировали в октябре снижение, передает АТОР.

Всего в октябре аэропорт Антальи принял 1 879 849 иностранных туристов, что на 8,6% меньше, чем в октябре прошлого года, когда иностранный турпоток за месяц составил более 2 млн человек.

Основной турпоток Антальи формируют традиционно следующие страны: Германия, Россия, Великобритания, Польша, Нидерланды. Турпоток из каждой страны в октябре этого года оказался ниже, чем в 2025 году. Анталья недосчиталась 7,6% туристов из Германии, 8,9% туристов из России, 12,2% из Великобритании, 9% туристов из Польши, почти 10% туристов из Нидерландов.

Из РФ в Анталью в октябре прибыло всего 520 тыс человек. В начале осени в Турции ожидали, что россияне спасут бархатный сезон в Анталье – в сентябре российский турпоток показал рост на 2,5%, однако под конец пляжного сезона путешественники из РФ снизили число поездок, предпочитая пляжи Египта и стран Азии.

Самые востребованные курорты провинции Анталья: Аланья, Кемер и Сиде. Более 60% туристов на отдыхе в Анталье – пары.