КСИР сообщил о взрыве двух супертанкеров в Ормузском проливе

Два супертанкера взорвались и загорелись в акватории Ормузского пролива при попытке пройти по запрещенному Ираном маршруту. Суда перевозили более 4 млн баррелей нефти.

В Ормузском проливе минувшей ночью два супертанкера, перевозившие более 4 млн баррелей нефти по неразрешенному Ираном маршруту, взорвались и загорелись. Об этом сообщили в ВМС КСИР.

"Прошлой ночью два нарушивших правила танкера, несмотря на неоднократные предупреждения центра управления движением в Ормузском проливе ВМС КСИР о том, что южный маршрут является неразрешенным и небезопасным, при проходе по неразрешенному маршруту Ормузского пролива остановились после очень мощного взрыва"

- сообщение

Кроме того, ВМС КСИР не раз делали заявление, что такая же участь ждет любое судно, которое отключит навигационные системы в Персидском заливе и Ормузском проливе при проходе по южному неразрешенному маршруту.