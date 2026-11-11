Россия победит инфляцию в 2027 году - ЦБ РФ

Центральный Банк России намерен прийти к цели по инфляции в 4% уже в следующем году, заявила сегодня, выступая на пленарном заседании по основным направлениям единой денежно-кредитной политики на 2027 год в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ВВП Российской Федерации по итогам уходящего 2026 года вырастет в пределах 1%, несмотря на потерю части экономических мощностей, заявила сегодня, выступая в Госдуме на пленарном заседании по основным направлениям единой денежно-кредитной политики на 2027 год и плановый период глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина.

"Темпы экономического роста РФ в дальнейшем будут постепенно ускоряться. По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%"

- Эльвира Набиуллина

Сейчас рост экономики поддерживает машиностроение, в том числе отрасли оборонно-промышленного комплекса. Такде растут доходы и потребление россиян, и, как следствие этого, розничная торговля и отрасли экономики, ориентированные на внутренний спрос. Свежие данные свидетельствуют о том, что темпы экономического роста страны будут постепенно увеличиваться и в дальнейшем, подчеркнула глава Центробанка.

Набиуллина также отметила, что Центральный банк точечно смягчил банковское регулирование таким образом, чтобы банки были заинтересованы в выдаче кредитов на защиту производства и инфраструктуры

Назвала глава финансового регулятора и причины, по которым сохраняется нынешняя высокая ключевая ставка на уровне 14% годовых: она оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила Эльвира Набиуллина.

"Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Это оправдано с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель - это рост благосостояния граждан"

- Эльвира Набиуллина

Она добавила: умеренный, предсказуемый рост цен – это как раз вклад Банка России в благосостояние граждан. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов, однако только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточно инвестиций в свое будущее, - заключила Набиуллина.

Что может замедлить инфляцию?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" проанализировал перспективы замедления инфляции.

"Замедлению инфляции в настоящее время способствует не так много факторов. Во-первых, относительно крепким держится курс рубля, благодаря чему не разгоняются цены на импорт. Во-вторых, действует некоторый административный контроль за ценами на товары. В-третьих, инфляция может замедлиться из-за исчерпания эффекта повышения тарифов. В-четвертых, мы видим, что в топливной сфере сейчас идет умеренная нормализация предложения, в связи с чем цены на топливо не растут и имеют перспективу некоторого снижения", - прежде всего сказал он.

В то же время, снижение с нынешних официальных 7% годовой инфляции до целевого показателя в 4% может занять больше года. "Инфляция в 4% – это удаленный ориентир работы Центробанка. Два года мы видели, как достижение этого показателя переносилось на следующий год. В 2027 году во многом все будет зависеть, удастся ли сбалансировать бюджет, не будет ли он, как в этом году, проинфляционным. Если это удастся, то будут шансы достичь инфляции в 4% в 2028 году", - ожидает Александр Абрамов.

"Стабильно низкая инфляция оказала бы по-настоящему позитивное воздействие на российскую экономику. Тогда кредитные ставки и для населения, и для бизнеса стали бы очень низкими, люди и компании получили бы доступ к дешевым деньгам. Минфин смог бы размещать свои долговые инструменты под умеренные расходы, и у него не возникало бы роста расходов по обслуживанию долга. Выросли бы цены на акции, из-за чего начался бы инвестиционный цикл в российской экономике. Но для этого предстоит еще большая работа", - заключил экономист.