В Чечне начнут подготавливать специалистов по исламским финансам

Международный центр подготовки и сертификации специалистов по исламским финансам откроют в Чеченской Республике на базе университета имени А. А. Кадырова.

В Чечне организуют центр по подготовке и сертификации специалистов по исламским финансам, сообщила пресс-служба Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова.

Отмечается, что Международный центр будет открыт на базе высшего учебного заведения, где специалисты будут получать международные квалификации и сдавать экзамены непосредственно в столице республики.

"На базе Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова открывается международный центр подготовки и сертификации специалистов по исламским финансам"

– пресс-служба Чеченского университета

Как отметили в вузе, соответствующие соглашения подписаны 11 ноября с международной организацией AAOIFI (Бахрейн).

Они предусматривают "создание центра регистрации кандидатов и проведения экзаменов AAOIFI, а также организацию совместных образовательных программ, специальных курсов и семинаров" при участии международных экспертов.

"Теперь специалисты банков, финансовых организаций, а также выпускники экономических специальностей смогут проходить профессиональную подготовку и сдавать международные квалификационные экзамены непосредственно в Грозном, в том числе на русском языке"

– пресс-служба Чеченского университета

AAOIFI после успешной сдачи экзаменов будет выдавать сертификаты международного образца, уточнили в пресс-службе.

"Создание центра позволит готовить квалифицированные кадры для развивающегося в России рынка исламского и партнерского финансирования. В перспективе планируется расширить сотрудничество с российскими и зарубежными банками, финансовыми организациями и образовательными партнерами"

– пресс-служба Чеченского университета

Кроме того, в будущем возможно к реализации проекта будут привлечены слушатели из регионов России и стран СНГ, пишет ТАСС.

Напомним, AAOIFI – международная организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов, которая располагается в Бахрейне. Ее основная деятельность – разработка стандартов в области исламских финансов, бухгалтерского учета, аудита и корпоративного управления.