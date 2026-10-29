Вестник Кавказа

Пляжи в Рас-эль-Хайме снова открыты для туристов

Закрытый пляж
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ОАЭ открыли часть пляжей после разлива нефти. Туристам снова доступны популярные пляжи и набережные в эмирате Рас-эль-Хайма.

В эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ вновь открываются пляжи, которые были закрыты после разлива нефти.

"Департамент общественных услуг объявляет об открытии ряда пляжей в эмирате Рас-эль-Хайма, включая пляж Фламинго, Дахан, Аль-Муайрид, набережную Ар-Рамс, а также пляжи курортов Anantara The Palm Dubai, InterContinental Dubai Festival City и The Cove Rotana"

– пресс-служба правительства Рас-эль-Хаймы

Напомним, ограничения на посещение пляжей были введены в конце октября после того, как у побережья соседнего эмирата Умм-эль-Кайвайн произошел разлив нефти в море.

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