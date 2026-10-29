Пляжи в Рас-эль-Хайме снова открыты для туристов

В ОАЭ открыли часть пляжей после разлива нефти. Туристам снова доступны популярные пляжи и набережные в эмирате Рас-эль-Хайма.
В эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ вновь открываются пляжи, которые были закрыты после разлива нефти.
"Департамент общественных услуг объявляет об открытии ряда пляжей в эмирате Рас-эль-Хайма, включая пляж Фламинго, Дахан, Аль-Муайрид, набережную Ар-Рамс, а также пляжи курортов Anantara The Palm Dubai, InterContinental Dubai Festival City и The Cove Rotana"
– пресс-служба правительства Рас-эль-Хаймы
Напомним, ограничения на посещение пляжей были введены в конце октября после того, как у побережья соседнего эмирата Умм-эль-Кайвайн произошел разлив нефти в море.