Разлив нефти в ОАЭ 2026: какие пляжи закрыты и почему, стоит ли ехать на отдых?

19 октября жители Шарджи, а также других районов ОАЭ начали замечать странный запах в воздухе. В течение трех дней местные агентства разбирались в ситуации, а 23 октября министерство изменения климата и окружающей среды сообщило, что проблема в разливе нефти с танкера. Что происходит в ОАЭ сейчас, каковы масштабы разлива, насколько пострадала экосистема?

Что случилось в ОАЭ?

На прошлой неделе в Шардже появился странный запах, разбираться с происхождением которого сразу же начали власти эмирата, а также федеральные агентства и министерства. Через день после первых сообщений о запахе глава полиции Шарджи заявил, что ситуация не представляет опасности, а запах, о котором сообщали жители и гости эмирата, уже исчез. 21 октября Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ рассказало о проведенной оценке местности, которая не выявила ничего подозрительного. Однако еще через два дня, в пятницу, 23 октября, было подтверждено, что в Персидском заливе у берегов ОАЭ произошел разлив нефти с танкера. К этому времени о странных запахах начали сообщать жители не только Шарджи, но также Аджмана и Умм-эль-Кувейна.

Где в ОАЭ разлив нефти?

Власти эмиратов не сообщают, с какого танкера нефть и почему произошел разлив. Однако в комментарии для Reuters управляющий проектом Orbital Risk Intelligence рассказал, что нефть, судя по спутниковым снимкам, попала в Персидский залив с танкера Gem No.2. Площадь нефтяного пятна - 160 квадратных километров, а поврежденный танкер находится в 25 километрах от эмирата Умм-эль-Кувейн.

Какие пляжи ОАЭ сейчас закрыты?

Вскоре после заявления Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ о разливе нефти с танкера местные власти ряда эмиратов закрыли пляжи в качестве меры предосторожности. По состоянию на 28 октября закрытыми остаются:

все пляжи и прибрежные зоны Умм-эль-Кувейна

все общественные пляжи в Шардже (были закрыты 28 октября)

все общественные пляжи Рас-эль-Хаймы.

Власти затронутых эмиратов призывают местных жителей и гостей воздержаться от посещения прибрежных зон и пляжей.

Что известно о поврежденном танкере?

Reuters со ссылкой на источники в судоходной индустрии сообщает, что танкер, который вероятнее всего спровоцировал инцидент, был подбит снарядом еще 9 октября примерно в 24 километрах от города Аль-Джазира в эмирате Рас-Эль-Хайма. Владелец нефтяного танкера Gem No. 2, спущенного на воду в 2017 году, тайваньская компания, а ходит танкер под флагом Панамы. Посольство Индии в Дубае сообщило, что экипаж судна, 22 гражданина Индии, были эвакуированы Нацгвардией ОАЭ 10 октября у берегов Рас-эль-Хаймы.

Почему танкер был поврежден снарядом?

Спровоцировавший разлив нефти у берегов ОАЭ танкер, предположительно, очередная жертва продолжающегося на Ближнем Востоке ирано-американского конфликта и проблем с судоходством в Ормузском проливе - участке Аравийского моря, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом, расположенном между Ираном и Оманом. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, с начала конфликта в Ормузском проливе и близлежащих водах было атаковано 113 судов, 28 из них только в октябре. Из этого количества 30 судов, в том числе Gem No.2 - это супертанкеры, перевозящие нефть.

Каков экологический ущерб от разлива нефти в ОАЭ?

Министерство по вопросам изменения климата ОАЭ призывает местных жителей, в том числе рыбаков, доверять только официальным заявлениям властей в отношении экологического ущерба нефтяного разлива. При этом в настоящее время масштаб последствий происшествия с танкером не называется: специализированные агентства проводят оценку территорий, затронутых разливом, а команды экспертов работают над его локализацией, чтобы снизить возможный ущерб, который может быть нанесен экологии ОАЭ, в том числе разнообразным морским обитателям и птицам. В свою очередь экологи отмечают, что в случае если нефтяное пятно доберется до берега, на восстановление экосистемы уйдет много ресурсов и времени.

Стоит ли сейчас лететь в ОАЭ?

В результате разлива нефти с поврежденного танкера с точки зрения туризма, пострадали, в первую очередь, три северных эмирата - Шарджа, Рас-эль-Хайма и Умм-эль-Кувейн. Пляжи в Дубае и Абу-Даби по-прежнему открыты, при этом все эмираты продолжают принимать туристов. Что касается опасности для здоровья, Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ заверяет, что запахи, о которых сообщается в затронутых эмиратах, не представляют опасности для здоровья. Однако отправляясь на отдых в Эмираты, важно понимать, что риски все-таки есть, хотя и минимальные. В настоящее время сообщений о массовой отмене бронирований ни в одном из затронутых разливом эмиратов нет.