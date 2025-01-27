Разлив нефти у берегов Омана 2026: что происходит и каковы последствия?

Святослава Прокофьева

Расскажем, где произошел последний разлив нефти и почему, каковы последствия, что известно о танкере Caroline Bezengi, а также какие меры предпринимаются для ликвидации разлива нефти.

Где произошел разлив нефти 2026?

На этой неделе масштабный разлив нефти в Аравийском море достиг береговой линии Омана. Нефтяное пятно образовалось в результате утечки с танкера Caroline Bezengi, севшего на мель у побережья султаната. Разлив сконцентрирован вокруг архипелага Халланият у южного побережья страны.

Как сообщило оманское природоохранное ведомство, в среду 12 августа нефтяное пятно добралось до пляжей Рас-Мадраки на материке. Ожидается, что в этой зоне пострадает до 40 км береговой полосы. Кроме того, оманские власти прогнозируют, что в ближайшие часы нефть подойдет к южному побережью острова Масира (он находится примерно в 15 км от континентального берега), затронув участок протяженностью от 10 до 20 км.

По состоянию на 14 августа площадь нефтяного пятна, по оценкам специалистов, превышает 2000 кв. км. При этом оценки властей Омана, которые еще 10 августа определяли площадь разлива примерно в 390-400 кв. км, оказались значительно ниже реальных масштабов загрязнения. На основе анализа спутниковых снимков был зафиксирован стремительный рост пятна: с 45 кв. км в конце июля до примерно 1300 кв. км к 12 августа.

Параллельно с разливом у побережья Омана, иранские СМИ сообщили об отдельном нефтяном загрязнении в Ормузском проливе, достигшем острова Кешм и затронувшем мангровые леса. Источником загрязнения, по данным иранских властей, стало "иностранное судно для перевозки насыпных грузов".

Почему произошел разлив нефти у Омана?

Следовавший из РФ в Индию Caroline Bezengi 8 июня находился у йеменского берега, когда команда доложила о вероятном взрыве на судне. По данным британской компании морской безопасности Vanguard, на судне произошли взрывы, в результате которых вода попала в несколько отсеков. Официального объяснения инцидента не поступало, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за атаку. Однако танкер следовал через зону боевых действий, с начала войны США и Израиля против Ирана танкеры в районе Персидского залива часто становились целями нападений. По данным Международной морской организации (ИМО), с начала марта в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке зафиксировано уже 65 инцидентов с танкерами.

После взрыва судно дрейфовало и в конечном итоге село на мель 30 июня у острова Эль-Киблия в архипелаге Халланият, примерно в 41 км от оманского прибрежного города Шарбитат. Расследование AFP показало, что танкер находился на мели в течение нескольких недель. Спутниковые снимки, опубликованные в августе, свидетельствуют о том, что судно постепенно уходит под воду.

Что известно о танкере Caroline Bezengi?

Построенный в 2001 году танкер Caroline Bezengi имеет длину 247 метров и был построен в 2001 году. Он включен в санкционные списки Евросоюза, Соединенного Королевства, Швейцарии и Канады, которые рассматривают его как судно российского теневого флота. В апреле танкер вышел из российского черноморского порта Новороссийск. По данным отслеживания судов, в конце мая оно прошло через Суэцкий канал, затем проследовало через Красное море и мимо Йемена. По оценкам, на борту танкера перевозили около 800 тысяч баррелей сырой нефти, хотя некоторые источники указывают на объем до 1 млн баррелей.

Каковы последствия разлива нефти в Аравийском море?

Разлив представляет серьезную угрозу для уникальной морской экосистемы региона. Архипелаг Халланият, где сконцентрировано нефтяное пятно, является особо охраняемой природной территорией - морской заповедник был создан султаном Хейсамом бен Тариком Аль Саидом в 2025 году для защиты чувствительных экосистем. В акватории обитают многие морские виды, среди которых - исчезающие морские черепахи, аравийские горбатые киты и бакланы Сокотры.

Даже относительно небольшие нефтяные разливы могут иметь долгосрочные последствия для морских экосистем: химические остатки сохраняются в морских отложениях в течение многих лет, подрывая экологическую устойчивость. В случае с танкером существует риск, что поврежденное судно продолжит разрушаться под воздействием ветра и волн, и остальной груз может попасть в воду.

Какие меры предпринимаются для ликвидации разлива нефти?

В этот четверг британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, объявила о начале координации спасательной операции по стабилизации танкера. Фирма в сотрудничестве с властями Омана привлекла к работам ведущую международную компанию, специализирующуюся на ликвидации подобных разливов. К ликвидации последствий привлечены морские и воздушные спасательные средства, а также профильные бригады; объем задействованной техники составляет сто тонн. Специалисты уже находятся на борту танкера.

В ИМО заявили, что внимательно следят за ситуацией и будут продолжать поддерживать текущие усилия. В структуре также сообщили, что разработан план действий в чрезвычайных ситуациях.

Власти Омана активизировали усилия по очистке и мониторингу. Развернуто спецоборудование, определены места для утилизации отходов в портовом городе Дукм и на острове Масира. Ежедневные проверки проводятся в Рас-Мадрака и Дукме. Оманское министерство сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов проводит мониторинг воздействия разлива на морскую фауну и местную рыбную продукцию, рекомендовав рыбакам держаться подальше от зоны загрязнения.

Для отслеживания распространения пятна используются спутниковые снимки, исследования и современные системы моделирования. Однако спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, вызванными ежегодным муссоном Хариф, который приносит в регион густые туманы, моросящие дожди и сильные ветры.