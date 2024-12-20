5 самых трагичных разливов нефти в мире

Разлив нефти в море - одна из самых опасных для экологии катастроф, спровоцированных человеком. Однако это частое явление, от которого страдают животные, люди и инфраструктура. Нередко катастрофы происходят из-за несоблюдения мер предупреждения разливов, износа оборудования, а также намеренно. Расскажем о пяти самых трагичных разливах нефти в мире.

Разлив нефти в Персидском заливе

Самым масштабным и катастрофичным нефтяным разливом в мире считается трагедия в Персидском заливе, которая случилась 34 года назад, в начале 1991 года. Тогда в море попало от 1,3 до 1,7 млн тонн нефти (для сравнения, разлив в Анапе составил 9 тысяч тонн мазута). Этот разлив был сознательно спровоцирован людьми: в январе 1991 года, во время конфликта в Персидском заливе, иракские военные, чтобы не допустить высадку американцев в Кувейте, начали сливать нефть прямо в воды Персидского залива (часть Индийского океана). Нефтяное пятно распространилось на 10,5 тысяч квадратных километров акватории Персидского залива. В течение трех месяцев нефть продолжала наполнять Персидский залив со скоростью в 6 тысяч баррелей в день.

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Катастрофа в Персидском заливе впоследствии была названа экологическим терроризмом, в результате которого пострадали прибрежные зоны Кувейта и Саудовской Аравии, в том числе мангровые леса, рыбы, черепахи, птицы, глубоководные обитатели океана, дельфины и коралловые рифы. Экологические последствия нефтяного разлива в Персидском заливе ощущались не один десяток лет.

Разлив нефти в Мексиканском заливе

15 лет назад в Мексиканском заливе произошла техногенная катастрофа: взрыв нефтяной платформы компании BP Deepwater Horizon (”Глубоководный горизонт”), в результате которого в море попало около 700 тысяч тонн нефти. Этот разлив считается самым большим в мире, не спровоцированным нарочно. Из-за невозможности перенаправить поток нефти из скважины под разрушенной платформой, разлив продолжался почти три месяца, а нефтяное пятно распространилось почти на 920 километров, что привело к гибели сотен птиц и морских животных. До сих пор неизвестен полный масштаб катастрофы: по мнению ученых, экосистема пострадавших районов Мексиканского залива будет восстанавливаться не один десяток лет. К 2017 году на ликвидацию последствий нефтяного разлива в Мексиканском заливе и восстановление экосистем было потрачено $ 16 млрд.

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Разлив нефти в Коми

Разлив мазута в Керченском проливе, случившийся в декабре 2024 года, к счастью, не самый крупный в российской истории. Самый большой разлив нефти в Российской Федерации и вообще на суше случился в Коми в 1994 году. Усинская катастрофа, как ее еще называют, произошла из-за износа нефтепровода. Утечка нефти продолжалась более полугода, почти 274 тысячи тонн нефти попали в окружающую среду, загрязнив водоёмы, водно-болотные угодья и ручьи площадью в квадратный километр. Впоследствии нефть попала в реку Колва, сделав её непригодной для жизни речных обитателей и рыболовства.

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Разлив нефти в Иране

В феврале 1983 года на иранском месторождении Новруз из-за столкновения нефтяного танкера с платформой произошел крупнейший разлив нефти в истории Исламской Республики Иран. В результате катастрофы в Персидский залив у берегов Ирана попало почти 100 тысяч тонн нефти. Поскольку месторождение Новруз находилось в зоне боевых действий между Ираком и Ираном, которые в 1980е годы находились в состоянии войны, к ликвидации утечки приступили не сразу, а только спустя 9 месяцев.

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Разлив нефти в Канаде

Не всегда есть возможность провести работы по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов, особенно, когда он происходит в открытом море. В ноябре 1988 подобная трагедия случилась в Атлантическом океане: танкер ”Одиссей” затонул в 1300 километрах от канадской провинции Новая Шотландия ( в отличие от танкеров ”Волгонефть”, которые сели на мель менее чем в ста метрах от берега). ”Одиссей” попал в сильный шторм и в итоге взорвался и разломился пополам: все 27 членов экипажа погибли, а в океан попало 130 тысяч тонн нефти. Нефтяное пятно распространилось на 80 квадратных километров, но лишь малая часть нефти оказалась на берегу из-за удалённости произошедшей катастрофы. Согласно имеющимся научным данным, утечка нефти привела к гибели значительной популяции криля, что в свою очередь повлияло на все виды морских животных акватории.