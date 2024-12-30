В России появился федеральный штаб в связи с разливом мазута в Черном море

Федеральный оперштаб сформирован в России в связи с загрязнением нефтепродуктами акватории Черного моря. Планируется ввести дополнительные меры по для устранения последствий ЧС.

МЧС РФ организовало федеральный оперативный штаб по работе над устранением последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

"Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу"

– сообщение министерства

Уточняется, что федеральный штаб будет вести работу на месте ЧС до окончательного устранения последствий нефтяного разлива. Работы на личный контроль взял министр Куренков. Кроме того, запланировано заседание правительственной комиссии, направленное на разработку дополнительных мер, которые помогут ускорить ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе.

Деятельность по расчистке пострадавших территорий от нефтепродуктов ведется на юге России круглосуточно.