Мазут в Черном море дошел до Ялты

В Ялте, расположенной на Южном берегу Крыма, впервые зафиксированы нефтепродукты, оказавшиеся в Черном море после разлива мазута с потерпевших крушение в середине декабря танкеров. Туда направляются спасатели.

В море у берегов Ялты, а также на побережье, найден мазут с потерпевших крушение почти месяц назад танкеров, рассказали в МЧС России.

"Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в городских округах Керчь, Евпатория, Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на острове Тузла"

– МЧС

Стоит отметить, что ранее на Южном берегу Крыма нефтепродукты были обнаружены лишь в Судаке и Феодосии. На данный момент мазутом загрязнены более 16 км крымского побережья, расположенных на территории шести муниципалитетов.

С ликвидацией последствий ЧП борются более 700 сотрудников МЧС.