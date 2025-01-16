Экологическая катастрофа в Анапе: откроются ли пляжи этим летом на курорте?

Побережье Анапы переживает экологическую катастрофу из-за мазута, который попал в Черное море в результате крушения двух танкеров. Специалисты бьют тревогу и предупреждают, что пляжи курорта в этом году могут не открыться.

Спустя почти полтора месяца после того, как в Черном море затонуло два танкера, перевозивших мазут, волонтеры продолжают очищать песок и спасать местную фауну.

По мнению экологов, может потребоваться несколько лет, чтобы природа оправилась от масштабов этой катастрофы.

Отельры, владельцы кафе и магазинов в Анапе распродают свой бизнес, не надеясь на успешный предстоящий туристический сезон.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Будет ли купальный сезон в этом году в Анапе?

Анапа считается вторым по популярности курортом на российском черноморском побережье после Сочи. В прошлом году в Анапе отдохнуло больше 4,3 млн туристов.

Но купальный сезон 2025 года может оказаться провальным. Сейчас экологи не могут прийти к единому мнению о том, можно ли будет купаться в Черном море у берегов Анапы этим летом.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что пляжи Анапы будут полностью подготовлены к туристическому сезону только в мае 2026 года.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

При этом местные власти сообщили, что планируют вывезти весь загрязненный песок до начала марта 2024 года.

Экологи заявляют, что масштабы экологической катастрофы еще предстоит оценить, когда температура начнет повышаться и вытекший мазут будет подниматься со дна на поверхность моря. На его ликвидацию может уйти порядка 10 лет.

Эксперты уверены, что курортный сезон в Анапе в этом году будет сорван, при этом туристические фирмы продолжают продавать путевки и отмечают, что спрос на них упал, но незначительно. Преимущество остается за отелями с бассейном.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Можно ли купаться в Черном море?

Разлив мазута затронул побережье Анапы, Керчи и Севастополя.

Экологи уверяют, что на Черном море достаточно пляжей, которые не будут затронуты мазутом. Отдохнуть можно будет в Сочи, Абхазии, на южном берегу Крыма, в Феодосии, Саках и Евпатории.

Но экологическая обстановка на пляжах может измениться из-за любого воздействия на емкости с мазутом, которые лежат на дне. Также ситуация стремительно ухудшится при штормовой погоде.

При этом специалисты отмечают, что туристы, которые рискнут искупаться в загрязненной воде, могут получить ожог и аллергическую реакцию. Мазут токсичен для всех живых существ. При контакте с ним используют средства индивидуальной защиты.

Отдых на пляже также может быть запрещен, если песок не будет полностью очищен и заменен на новый.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Из-за чего и когда произошел разлив мазута в Черном море?

Во время штормовой погоды в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затолу два судна, которые перевозили мазут.

Сначала штормом был разрушен танкер «Волгонефть 212». Он полностью ушел на дно. Затем волной была повреждена носовая часть танкера «Волгонефть 239». Остальная часть судна была найдена позднее около мыса Панагия.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

При крушении судов погиб один человек, остальных членов экипажа спасателям удалось эвакуировать.

Танкеры перевозили более 9 тыс тонн мазута. Во время шторма в море сразу же попало порядка 2,4 тыс тонн топлива.

Спустя 10 дней в Краснодарском крае был объявлен режим ЧС, а уже в начале 2025 года мазут обнаружили у берегов Евпатория и Севастополя. Позднее выбросы топлива были замены в Азовском море.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Какая обстановка на пляжах Анапы сейчас?

Сейчас волонтеры со всей страны продолжают устранять последствия случившейся катастрофы.

Загрязненный мазутом песок срезают лопатой и помещают в мешок. Техника убирает загрязнение ковшом и складывает в искусственные насыпи. Затем песок сортируют по степени загрязнения и вывозится с пляжей для дальнейшей очистки.

Некоторые добровольны с помощью металлических поддонов просеивают песок вручную метр за метром.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Местные власти планируют отправить дополнительную технику для очистки пляжей.

Кроме песчаных пляжей пострадала живая природа Анапы. Волонтеры продолжают отлавливать птиц, на которых попал мазут. Добровольцы очищают пернатых, дают сорбент, чтобы вывести токсичное вещество и помещают в один из реабилитационных центров, которые были открыты в Анапе.

Отпускать сразу птиц нельзя, так как после мытья с их перьев смывается защитный слой, без которого пернатые не выживут.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

По словам экологов уже спасено более 6 тыс птиц, погибли почти 3 тыс.

Помимо птиц на берегу были найдены десятки погибших дельфинов. За первые три недели после разлива мазута их число достигло больше полусотни.

За ситуацией продолжают следить экологи, которые отметили, что к берегам Анапы вновь стали приплывать дельфины. Специалисты заявляют, что к их возвращению готовились и усиленными темпами очищали морское дном от мазута.

© Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

Безопасна ли рыба из Черного моря?

Хамса составляет основной объем выловленной рыбы в Черном и Азовском морях. Также здесь добывают тюльку, сельдь, ставриду и камбалу.

Сейчас местные жители опасаются, что на рынках Анапы можно купить загрязненную рыбу. Власти выступают за запрет вылова рыбы в акватории Черного моря, но Росрыболовство утверждает, что добыча происходит в отдаленных местах, от зоны, где разлился мазут. При этом вся выловленная рыба проходит дополнительную проверку.

Пойманная рыба реализуется в основном на местных рынках и не вывозится для промышленной реализации.

Роспотребнадзор подтвердил, что в рыбе, выловленной в Черном море, не были выявлены отклонения от нормы. Кроме этого, в ведомстве заявили, что готовы проверять каждую партию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"