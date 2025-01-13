Новые пятна мазута загрязнили пляжи Анапы на 24 участках

Более чем на 20 участках береговой линии Анапы зафиксировали очередные выбросы нефтепродуктов. Их объем оказался незначительным.
Очередные выбросы мазута после ЧП с участием танкеров в Черном море вновь обнаружены на пляжах Анапы на Кубани: всего спасатели обнаружили их на 24 участках, передали в местном оперштабе.
"Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. Новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы"
- опрештаб Краснодарского края
Повторные выбросы мазута незначительны. Их уборка включена в первостепенные задачи.