Вестник Кавказа

Новые пятна мазута загрязнили пляжи Анапы на 24 участках

Новые пятна мазута загрязнили пляжи Анапы на 24 участках
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Более чем на 20 участках береговой линии Анапы зафиксировали очередные выбросы нефтепродуктов. Их объем оказался незначительным.

Очередные выбросы мазута после ЧП с участием танкеров в Черном море вновь обнаружены на пляжах Анапы на Кубани: всего спасатели обнаружили их на 24 участках, передали в местном оперштабе.

"Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. Новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы"

- опрештаб Краснодарского края

Повторные выбросы мазута незначительны. Их уборка включена в первостепенные задачи.

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