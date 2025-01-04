С пляжей Севастополя убрали более 200 тонн загрязненного мазутом грунта

Работы по уборке мазута на побережье продолжаются в Севастополе. Всего спасатели и добровольцы убрали свыше 200 тонн мазута с пляжей.

В Севастополе с пляжей удалили свыше 200 тонн грунта, который оказался загрязнен нефтепродуктами после крушения танкеров, рассказал глава города Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что за 19 января спасатели и волонтеры вывезли более 21 тонны грунта, работы по очистке береговой линии продолжаются.

Отмечается, что около 30 пернатых, спасенных из зоны экологического бедствия, продолжают реабилитацию в ветеринарной клинике.

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Результатом аварии стало загрязнение нефтепродуктами побережья Крыма и Краснодарского края.