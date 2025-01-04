Вестник Кавказа

С пляжей Севастополя убрали более 200 тонн загрязненного мазутом грунта

С пляжей Севастополя убрали более 200 тонн загрязненного мазутом грунта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по уборке мазута на побережье продолжаются в Севастополе. Всего спасатели и добровольцы убрали свыше 200 тонн мазута с пляжей.

В Севастополе с пляжей удалили свыше 200 тонн грунта, который оказался загрязнен нефтепродуктами после крушения танкеров, рассказал глава города Михаил Развожаев. 

Губернатор отметил, что за 19 января спасатели и волонтеры вывезли более 21 тонны грунта, работы по очистке береговой линии продолжаются. 

Отмечается, что около 30 пернатых, спасенных из зоны экологического бедствия, продолжают реабилитацию в ветеринарной клинике.   

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Результатом аварии стало загрязнение нефтепродуктами побережья Крыма и Краснодарского края.

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