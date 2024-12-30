Вестник Кавказа

Севастополь потратит 78 млн рублей на уборку мазута

Севастополь потратит 78 млн рублей на уборку мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На борьбу с последствиями разлива нефти в Черном море Севастополь в Крыму потратит 78 млн рублей из местного бюджета. В будущем руководство города планирует обратиться к федеральным властям за компенсацией.

Руководство Севастополя потратит 78 млн рублей на борьбу с загрязнением пляжей мазутом, рассказал глава города Михаил Развожаев.

Средства будут направлены на закупку спецодежды и оборудования, уничтожение мазута, организацию работы добровольцев и сохранения птиц и животных. В будущем городские власти обратятся к российскому правительству, чтобы компенсировать траты.

«Сейчас основные усилия сконцентрированы на вывозе загрязненного грунта из труднодоступных мест. Сегодня провели вывезли мешки из Качи, с Фиолента и Балаклавы. Суммарно с начала работ вывезли более 154 тонн грунта, загрязненного мазутом»

- Михаил Развожаев

Он добавил, что заметил просьбы добровольцев заменить большие лопаты. Им будут направлены небольшие лопатки, чтобы процесс сбора мазута стал комфортнее.

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