В Севастополе вывезли более 150 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в регионе. С начала января в городе удалили свыше 150 тонн загрязненного грунта.

Более 150 тонн песка с мазутом удалили на пляжах Севастополя с начала января, поведал глава города Михаил Развожаев.

Отмечается, что в течение минувших суток спасатели и добровольцы вывезли свыше 5 тонн грунта с нефтепродуктами.

Орнитологи сейчас оказывают помощь пострадавшим в результате экологического бедствия птицам. В центр реабилитации из Севастополя доставлены 23 особи.

Отметим, что пятна мазута фиксируются на пляжах Севастополя с 3 января. Это последствия крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло в середине декабря.