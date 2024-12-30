Вестник Кавказа

В Севастополе вывезли более 150 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе вывезли более 150 тонн загрязненного мазутом грунта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в регионе. С начала января в городе удалили свыше 150 тонн загрязненного грунта.

Более 150 тонн песка с мазутом удалили на пляжах Севастополя с начала января, поведал глава города Михаил Развожаев. 

Отмечается, что в течение минувших суток спасатели и добровольцы вывезли свыше 5 тонн грунта с нефтепродуктами. 

Орнитологи сейчас оказывают помощь пострадавшим в результате экологического бедствия птицам. В центр реабилитации из Севастополя доставлены 23 особи. 

Отметим, что пятна мазута фиксируются на пляжах Севастополя с 3 января. Это последствия крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло в середине декабря.

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