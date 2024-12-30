Вестник Кавказа

Севастополь ухудшил статистику по пожарам в 2024 году

Севастополь ухудшил статистику по пожарам в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем году в Севастополе произошло 190 пожаров в жилом фонде, что на 15% больше прошлогодних показателей. Также в городе увеличилось число жертв от огня.

Пожаров в квартирах и частных дома в Севастополе увеличилось на 15%. Сотрудники МЧС зарегистрировали 190 возгораний за 2024 год, рассказали в ведомстве.

«190 пожаров в севастопольском жилом фонде произошло в 2024 году. Из них 96 случилось в многоквартирных домах, 86 произошло в частных. Также 8 возгораний - в садовых домиках»

- МЧС России по Севастополю

Вместе с этим, увеличилось число жертв в результате пожаров: в 2024 году погибло 13 человек. В 2023 году жертвами возгораний в жилом фонде стали 12 человек. Сотрудники чрезвычайного ведомства смогли оказать помощь 80 местным жителя, из которых часть были несовершеннолетними.

Чаще всего причины пожара – неосторожное обращение с огнем, неисправность электрики и оставление зажженной сигареты.

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