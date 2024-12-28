Севастополь хочет убрать мазут к лету

Мэр Севастополя назвал период, когда город планирует ликвидировать основные последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. Он надеется, что это случится к лету.

Севастополь планирует справиться с основными последствиями разлива нефтепродуктов в Черном море к началу лета, рассказал мэр города Михаил Развожаев в разговоре с журналистами.

«Мы очень рассчитываем, что к лету основные последствия будут ликвидированы и мы сможем даже дополнительные мероприятия провести, чтобы подготовить пляжи к летнему сезону»

- Михаил Развожаев

Он отметил, что больших пятен мазута в Севастополе нет. Временами нефтепродукты выбрасывает на берег, и городские службы оперативно очищают его. Тем не менее, глава города передал, что в будущем ситуация может испортиться.

Напомним, что нефтепродукты, попавшие в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе, добрались до пляжей Севастополя 3 января. Через несколько дней в городе ввели режим ЧС.