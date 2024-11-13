Вестник Кавказа

Около 18 тонн загрязненного мазутом песка убрали в Севастополе

Около 18 тонн загрязненного мазутом песка убрали в Севастополе
© Фото: МЧС России
В Севастополе продолжают убирать грунт с мазутом. Власти отмечают, что масштабного загрязнения берега нет.

Порядка 18 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе, поведал губернатор города Михаил Развожаев.

Отмечается, что масштабного загрязнения береговой линии не зафиксировано, мазутные пятна наблюдаются на отдельных пляжах города. В частности, мазут выявили на пляже "Толстяк". 

В борьбе с последствиями экологической катастрофы участвуют около 200 человек. 

Отметим, что на побережье Крыма нефтепродукты обнаруживают с 21 декабря. 

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.

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