Около 18 тонн загрязненного мазутом песка убрали в Севастополе

В Севастополе продолжают убирать грунт с мазутом. Власти отмечают, что масштабного загрязнения берега нет.
Порядка 18 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе, поведал губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что масштабного загрязнения береговой линии не зафиксировано, мазутные пятна наблюдаются на отдельных пляжах города. В частности, мазут выявили на пляже "Толстяк".
В борьбе с последствиями экологической катастрофы участвуют около 200 человек.
Отметим, что на побережье Крыма нефтепродукты обнаруживают с 21 декабря.
Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.