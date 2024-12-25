Вестник Кавказа

В Севастополе ввели режим ЧС из-за загрязнения мазутом берега

В Севастополе ввели режим ЧС из-за загрязнения мазутом берега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мазутные пятна из-за крушения танкеров в Керченском проливе достигли Севастополя. Власти региона ввели режим ЧС.

Власти Севастополя ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом грунта на побережье, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. 

"Сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения"

– Михаил Развожаев 

Сообщается, что отдельные пятна мазута зафиксированы на нескольких пляжах города. Так, отходы нефтепродуктов выявлены на пляже "Звездный берег", их оперативно удалили. 

Отмечается, что масштабного загрязнения побережья в Севастополе не выявлено. 

Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.

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