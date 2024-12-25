В Севастополе ввели режим ЧС из-за загрязнения мазутом берега

Мазутные пятна из-за крушения танкеров в Керченском проливе достигли Севастополя. Власти региона ввели режим ЧС.
Власти Севастополя ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом грунта на побережье, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения"
– Михаил Развожаев
Сообщается, что отдельные пятна мазута зафиксированы на нескольких пляжах города. Так, отходы нефтепродуктов выявлены на пляже "Звездный берег", их оперативно удалили.
Отмечается, что масштабного загрязнения побережья в Севастополе не выявлено.
Напомним, что крушение танкеров с мазутом произошло в середине декабря в Керченском проливе. Авария спровоцировала выброс мазута, который достиг побережья Краснодарского края и Крыма.