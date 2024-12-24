Вестник Кавказа

Пятна нефтепродуктов добрались до Севастополя

Пятна нефтепродуктов добрались до Севастополя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последствия разлива нефти в Черном море достигли берегов Севастополя. В работах по очистке пляжей участвуют сотрудники МЧС и надзорных ведомств региона.

Экологическая катастрофа после крушения танкеров в Черном море дошла до крымского Севастополя, рассказал глава города Михаил Развожаев.

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту»

- Михаил Развожаев

В мазуте также испачкалось несколько пернатых. Сотрудники МЧС и городские службы начнут уборку пятен мазута и развернут пункт по приему пострадавших животных.

На данный момент в Крыму загрязнено 18 км береговой линии. Росту пятен мазута способствует сильный ветер и волны, отметили в местном МЧС.

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