Вестник Кавказа

Более 200 тонн песка с мазутом убрали с пляжей Крыма

Более 200 тонн песка с мазутом убрали с пляжей Крыма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пляжи Крыма продолжают очищать от загрязнений мазутом. На данный момент уже убрано более 200 тонн загрязненного грунта.

Спасатели и волонтеры в Крыму продолжают устранять последствия крушения двух танкеров в Черном море. Усилиями спасателей удалено свыше 226 тонн загрязненного песка с пляжей полуострова, информирует МЧС России.

В пресс-службе ведомства отметили, что участники мероприятий по устранению последствий экологического бедствия обследовали более 1 тыс километров побережья, 44 км пляжей очищено от загрязнений.

В настоящий момент в регионе трудятся 76 сотрудников пожарно-спасательной службы и экологических активистов, задействовано почти 40 единиц техники.

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