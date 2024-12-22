Более 200 тонн песка с мазутом убрали с пляжей Крыма

Пляжи Крыма продолжают очищать от загрязнений мазутом. На данный момент уже убрано более 200 тонн загрязненного грунта.
Спасатели и волонтеры в Крыму продолжают устранять последствия крушения двух танкеров в Черном море. Усилиями спасателей удалено свыше 226 тонн загрязненного песка с пляжей полуострова, информирует МЧС России.
В пресс-службе ведомства отметили, что участники мероприятий по устранению последствий экологического бедствия обследовали более 1 тыс километров побережья, 44 км пляжей очищено от загрязнений.
В настоящий момент в регионе трудятся 76 сотрудников пожарно-спасательной службы и экологических активистов, задействовано почти 40 единиц техники.