Компенсацию выплат пострадавшим от паводков получат Дагестан и Чечня

Правительство РФ возместит Дагестану и Чечне расходы на поддержку пострадавших от наводнения граждан. На эти цели выделили почти четыре сотни миллионов рублей.

Дагестану и Чечне предоставят 385 млн рублей в качестве компенсации выплат пострадавшим от паводков. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России.

Средства будут направлены из резервного фонда кабмина.

"Дагестану и Чечне на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжение об этом подписано. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости"

– пресс-служба

Ранее в этом месяце было направлено более 2,8 млрд рублей. Эти средства предназначались на ликвидацию последствий наводнений, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, а также на оказание помощи пострадавшим гражданам.

Напомним, сильные осадки, накрывшие Северный Кавказ в конце марта и начале апреля, привели к массовым подтоплениям, перебоям в энергоснабжении, сходам селевых потоков, повреждению инфраструктуры.