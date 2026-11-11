В Армении изменят закон об акционерных обществах под проект TRIPP

Депутаты парламента Армении приняли в первом чтении пакет законодательных поправок в закон "Об акционерных обществах" для реализации международного проекта TRIPP.

Парламент Армении в первом чтении принял пакет законодательных изменений в закон "Об акционерных обществах", которые необходимы для реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).Ожидается, что парламент республики рассмотрит законопроект во втором и окончательном чтении до конца текущего дня.

Как пояснил заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц, поправки создают правовую базу для появления в стране новой формы компаний.

"Этими изменениями формируется новый институт в сфере акционерных обществ страны, а именно компании, которые сформированы в рамках международных соглашений"

- Тигран Дадунц

По словам замминистра, новые правила корпоративного управления будут распространяться только на акционерные общества, где Армения имеет долевое участие в размере не менее 25%. При этом особый режим управления упраздняется, если доля государства падает ниже этого значения.

Замминистра не уточнил, какие именно отличия в корпоративном управлении подразумевают изменения, однако добавил, что они затронут не только TRIPP, но и все последующие компании, которые будут сформированы в рамках международных соглашений.