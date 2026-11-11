Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходит в Кремле

Президент России Владимир Путин в эти минуты принимает в Кремле американских переговорщиков – спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера.

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами – спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В начале беседы Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию российско-украинских контактов. Он также указал на успех на гуманитарном треке по Украине.

Кроме того, российский лидер попросил передать благодарность первой леди Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

Стивен Уиткофф в свою очередь заявил, что предстоящий обмен военнопленными между Россией и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании. Спецпосланник Трампа уточнил, что европейцев несколько дней назад в Абу-Даби не было за столом переговоров, но им рассказали о состоявшихся контактах.

По словам Джареда Кушнера, в Вашингтоне понимают, что представители Европы хотят принимать участие в переговорах и завершить конфликт на Украине. Он пояснил, что американская сторона приступила к обсуждению с европейской архитектуры безопасности на континенте.

Переговорщики прибыли в Москву сегодня утром. Предварительно с ними провел консультации помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также рассказал, что на встрече с Путиным будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Встречавший Уиткоффа и Кушнера в аэропорту спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на соответствующий вопрос сообщил о позитивном настрое представителей Вашингтона.

Администрация Трампа нацелена на закрытие украинского вопроса

Политолог Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс дополнительно мотивировало президента Дональда Трампа и его Администрацию на быстрое урегулирование украинского конфликта в связи с тем, что менее чем через два месяца получившие контроль над Конгрессом демократы постараются возобновить американскую поддержку Киева.

"Дональд Трамп, хотя многие представляют его политическим чудаком и в целом склонным к эпатажу человеком, все-таки держит свое слово. Поскольку он обещал урегулировать украинский конфликт еще два года назад, во время предвыборной кампании, он стремится к этому. Сейчас он исходит из новых реалий в США: 3 января начнет работу новый состав Конгресса с большинством у демократов в обеих палатах, и это создаст новые препятствия для всей деятельности Трампа на посту президента. Поэтому ему требует внести ясность в украинский вопрос до этого времени", - прежде всего сказал он.

"При этом Европа рассматривает перспективу усиления демократов в Конгрессе США как поддержку ее антироссийской политики. Дело в том, что сегодняшние политические лидеры Германии, Франции, Италии, не говоря о руководстве Евросоюза, являются сторонниками Демократической партии США. У них сейчас очень большие расчеты на то, что с возвращением демократов они смогут навязывать свою волю Трампу. Трамп не может допустить, чтобы это произошло, и действует энергично, чтобы европейцы не успели взять верх над ним", - продолжил Владимир Оленченко.

Эксперт отметил, что взвешенная позиция Администрации Трампа помогает сейчас продвигать урегулирование украинского конфликта. "То, что Дональд Трамп вынес на повестку переговоров российские требования по урегулированию, говорит о многом. Он мог бы занять позицию Украины, как европейцы и Администрация Джозефа Байдена, но предпочел выступить в роли полноценного посредника. Белый дом ясно сформулировал свой подход – найти точки соприкосновения. Важный вопрос и для нас, и для них — это обеспечение устойчивости ситуации с безопасностью в Европе, которая сейчас находится в угаре милитаризма и русофобии", - заключил политолог.