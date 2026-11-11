Вестник Кавказа

Лондон ввел санкции против 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ

Лондон ввел санкции против 10 крупнейших нефтедобывающих компаний РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Великобритании ввели санкции против 10 крупнейших нефтедобывающих компаний России. В список рестрикций также попали танкеры и угольные компании.

Великобритания внесла в список рестрикций 10 крупнейших нефтедобывающих компаний из России, об этом сообщается в заявлении британского правительства. 

По данным властей, в черный список попали крупные угольные компании, а также нефтегазовый проект "Роснефти" в Арктике – компания "Восток Ойл". Также в список рестрикций включена "Славнефть".

Кроме того, санкции введены против судов "теневого флота", которые якобы задействованы в транспортировке ресурсов. Новые меры Лондона направлены на то, чтобы полностью парализовать нефтяной сектор РФ – от добычи до сети поставок.

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