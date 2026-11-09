Ледников стало меньше почти на 10% в азербайджанской части Большого Кавказа

Таяние ледников в азербайджанской части Большого Кавказа привело, по словам вице-премьера АР Теймура Мусаева, к сокращению их площади на 9%.

Территория, которую в азербайджанской части Большого Кавказа занимают ледники, за последние 8 лет сократилась на 9%, заявил вице-премьер Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии высокого уровня в рамках COP31 в Анталье.

Он подчеркнул, что влияние изменения климата на горные экосистемы и ледники вызывает значительный интерес в мировом сообществе.

Вице-премьер пояснил, что такая серьезная проблема, как таяние ледников, нуждается в максимально оперативном финансировании, причем в глобальном масштабе.

"Оползни и разрушительные наводнения становятся все более частыми. Учитывая эту реальность, в период своего председательства на COP29 Азербайджан вывел проблемы, с которыми сталкиваются горные регионы, в число главных приоритетов"

- Теймур Мусаев

По его словам, в последние годы таяние ледников продолжает ускоряться. Так, как показали наблюдения со спутника "Азеркосмоса", в период 2017-2025 годов площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа уменьшилась на 9%.

Помимо этого, отметил Мусаев, изучение бассейна реки Гусарчай, ведущееся на протяжении почти 20 лет, показало, что доля снежного покрова в составе водных ресурсов значительно уменьшилась, что также демонстрирует последствия изменения климата.