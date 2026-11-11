Технологический и сервисный центр IBM может открыться в Грузии

Компания IBM может создать в Грузии свой технологический и сервисный центр – вопрос обсудили старший вице-президент IBM и представители грузинских властей.

Грузия может стать площадкой для создания технологического и сервисного центра одной из крупнейших мировых технологических корпораций – IBM, рассказали в Минэкономики Грузии.

Возможности для воплощения проекта в жизнь обсудили старший вице-президент компании Джонатан Адашек и представители Грузии на полях международной конференции Web Summit 2026 в Лиссабоне.

От Тбилиси во встрече участвовали замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили, глава Агентства инноваций и технологий (GITA) Автандил Касрадзе и заместитель руководителя агентства "Производи в Грузии" Торнике Сулаберидзе.

Помимо этого, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в разработке ПО, модернизации приложений и технической поддержке, развитии цифровых навыков и человеческого капитала, а точнее партнерство GITA и вузов Грузии в рамках международной образовательной программы IBM SkillsBuild.

На переговорах грузинская делегация представила корпорации сведения об инвестклимате Грузии и налоговых льготах, которые действуют для международных компаний.