Вестник Кавказа

Санатории Сочи освободили от турналога до конца 2026 года

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© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Власти курорта полностью отменили туристический налог для всех местных санаториев и детских лагерей до конца текущего года, а на 2027 год сохранена ставка 2%.

В Сочи санатории и учреждения детского отдыха освободили от уплаты туристического налога. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на своей странице в социальной сети.

"До 31 декабря 2026 года санатории и организации детского отдыха, включенные в соответствующие государственные реестры, освобождены от уплаты туристического налога. Кроме того, на 2027 год сохранена действующая ставка налога в размере 2%"

- Андрей Прошунин

Кроме того, он отметил, что за счет отмены сборов базовые для экономики города здравницы смогут пустить сохраненные деньги на обновление инфраструктуры и улучшение сервиса.

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