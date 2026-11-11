Санатории Сочи освободили от турналога до конца 2026 года

Власти курорта полностью отменили туристический налог для всех местных санаториев и детских лагерей до конца текущего года, а на 2027 год сохранена ставка 2%.

В Сочи санатории и учреждения детского отдыха освободили от уплаты туристического налога. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на своей странице в социальной сети.

"До 31 декабря 2026 года санатории и организации детского отдыха, включенные в соответствующие государственные реестры, освобождены от уплаты туристического налога. Кроме того, на 2027 год сохранена действующая ставка налога в размере 2%"

- Андрей Прошунин

Кроме того, он отметил, что за счет отмены сборов базовые для экономики города здравницы смогут пустить сохраненные деньги на обновление инфраструктуры и улучшение сервиса.