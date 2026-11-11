Генсек НАТО приветствовал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил поездку американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву очень важен, такую оценку дал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек Североатлантического альянса напомнил, что поддерживал тесный контакт с группой организации, которая присутствовала в Абу-Даби, где накануне завершились трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

"Теперь важен следующий шаг - поездка американской группы в Москву"

- Марк Рютте

Он подчеркнул, что приветствует этот шаг. По словам генсекретаря альянса, нельзя терять контакт с российским лидером Владимиром Путиным и его командой.

Напомним, что в данный момент в Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.