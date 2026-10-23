Россия и Турция проведут бизнес-форум в конце ноября

В Стамбуле 27 ноября на полях 20-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет бизнес-форум с участием Александра Новака и Омера Болата.

Российско-турецкий бизнес-форум состоится в Стамбуле 27 ноября, сообщает Фонд Росконгресс.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках 20-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В нем примут участие сопредседатели комиссии – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат, уточнили в Фонде.

По словам Новака, Москва и Анкара "обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества".

Участники форума ставят перед собой цель создать "новые возможности для бизнеса, диверсификации взаимной торговли и совершенствовании механизмов финансовых расчетов, в том числе с использованием национальных валют", подчеркнул он.

Новак выразил уверенность в том, что мероприятие в Стамбуле "позволит сформировать новые совместные инициативы, направленные на реализацию взаимовыгодных проектов".

Одним из центральных мероприятий форма станет дискуссия "Россия и Турция: экономическое партнерство в условиях новых возможностей", пишет ТАСС.

"Проведение форума будет способствовать формированию общей повестки экономического взаимодействия России и Турции на ближайшую перспективу. Мероприятие укрепит деловые контакты между компаниями и регионами, поможет выработать предложения по расширению промышленной кооперации, продвижению межрегиональных проектов, а также расширит возможности для малого и среднего бизнеса"

– Фонд Роскогресс