Россия и Турция проведут бизнес-форум в конце ноября

Российско-турецкий бизнес-форум состоится в Стамбуле 27 ноября, сообщает Фонд Росконгресс.
Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках 20-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В нем примут участие сопредседатели комиссии – заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат, уточнили в Фонде.
По словам Новака, Москва и Анкара "обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества".
Участники форума ставят перед собой цель создать "новые возможности для бизнеса, диверсификации взаимной торговли и совершенствовании механизмов финансовых расчетов, в том числе с использованием национальных валют", подчеркнул он.
Новак выразил уверенность в том, что мероприятие в Стамбуле "позволит сформировать новые совместные инициативы, направленные на реализацию взаимовыгодных проектов".
Одним из центральных мероприятий форма станет дискуссия "Россия и Турция: экономическое партнерство в условиях новых возможностей", пишет ТАСС.
"Проведение форума будет способствовать формированию общей повестки экономического взаимодействия России и Турции на ближайшую перспективу. Мероприятие укрепит деловые контакты между компаниями и регионами, поможет выработать предложения по расширению промышленной кооперации, продвижению межрегиональных проектов, а также расширит возможности для малого и среднего бизнеса"
– Фонд Роскогресс