Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве длилась 2,5 часа

Глава российского государства Владимир Путин общался с представителями США в течение 2,5 часов. Переговоры проходили в Кремле.
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем американским лидером Джаредом Кушнером завершились.
Они проходили в Кремле и длились 2,5 часа.
На встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, глава российской делегации на консультациях с Украиной Владимир Мединский и спецпредставитель президента РФ, директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Представители США уже покинули Москву. Самолет с ними на борту вылетел из "Внуково" в 18:15 (мск), передает РИА Новости.