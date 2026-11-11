Вестник Кавказа

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве длилась 2,5 часа

Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского государства Владимир Путин общался с представителями США в течение 2,5 часов. Переговоры проходили в Кремле.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем американским лидером Джаредом Кушнером завершились.

Они проходили в Кремле и длились 2,5 часа.

На встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, глава российской делегации на консультациях с Украиной Владимир Мединский и спецпредставитель президента РФ, директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Представители США уже покинули Москву. Самолет с ними на борту вылетел из "Внуково" в 18:15 (мск), передает РИА Новости.

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