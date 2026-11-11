Вестник Кавказа

В Армению из Азербайджана отправили 105 тыс т грузов

В Армению из Азербайджана отправили 105 тыс т грузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последний год из Азербайджана в Армению отправили 105 тыс т грузов. Транзит грузов обсуждался на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

За последний год через территорию Азербайджана в Армению отправили 105 тыс т грузов. Об этом говорилось на встрече президента АР Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна в Дублине. 

Стороны отметили, что активный транзит грузов, которые происходит в течение года, является положительным явлением в контексте мирной нормализации между Баку и Ереваном. 

Ильхам Алиев и Никол Пашинян также обсудили реализацию транспортных путей в рамках  "Маршрута Трампа" (TRIPP). В частности, обсуждалось строительство железнодорожных и автомобильных участков.

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