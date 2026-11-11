В Армению из Азербайджана отправили 105 тыс т грузов

За последний год из Азербайджана в Армению отправили 105 тыс т грузов. Транзит грузов обсуждался на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

За последний год через территорию Азербайджана в Армению отправили 105 тыс т грузов. Об этом говорилось на встрече президента АР Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна в Дублине.

Стороны отметили, что активный транзит грузов, которые происходит в течение года, является положительным явлением в контексте мирной нормализации между Баку и Ереваном.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян также обсудили реализацию транспортных путей в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP). В частности, обсуждалось строительство железнодорожных и автомобильных участков.