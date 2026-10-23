Сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном

Подопечные Валерия Карпина играли сегодня на выезде против сборной Узбекистана. Следующий матч российские футболисты проведут в Краснодаре против команды Венесуэлы.

В Ташкенте только что завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России по футболу.

На 5-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу защитника Виктора Мелехина, а на 46-й минуте защитник Бехрузджон Каримов удвоил преимущество сборной Узбекистана. На 70-й минуте российский нападающий Николай Комличенко отыграл один мяч, а на 75-й минуте он сделал счет равным. На 79-й минуте полузащитник Алексей Миранчук отправил третий мяч в сетку ворот сборной Узбекистана, установив тем самым окончательный результат – 3:2 в пользу сборной России.

Свой следующий матч сборная России проведет против сборной Венесуэлы. Игра пройдет в Краснодаре 17 ноября.