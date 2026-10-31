Турция остается фаворитом в заграничных поездках россиян

Чаще всего российские туристы в 2026 году посещали страны ближнего зарубежья - Беларусь, Абхазию, Грузию, Армению, Узбекистан и Казахстан, выросло и число поездок во Вьетнам, Китай и Таиланд, но лидером остается Турция.

Сервис бронирования "Островок" и eSIM.World выяснили предпочтения россиян, отдыхавших за рубежом - чаще всего они посещали страны ближнего зарубежья, говорится в исследовании.

"Самыми популярными направлениями для самостоятельных поездок россиян в 2026 году стали страны ближнего зарубежья. Сразу шесть стран - Беларусь, Абхазия, Грузия, Армения, Узбекистан и Казахстан - входят в десятку самых востребованных зарубежных направлений"

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При этом одни из самых высоких темпов роста спроса на отели показали Армения и Грузия - на 42% и 31% соответственно, - рассказали эксперты, передает ТАСС.

Что касается сегмента дальнего зарубежья, то одним из наиболее быстрорастущих регионов стала Азия: количество бронирований во Вьетнаме выросло на 89%, в Китае - на 41%, в Таиланде - на 12%.

Среди пляжных направлений самый большой рост в 2026 году показал Египет - спрос на отели в стране за год вырос более чем на треть, однако ему все равно не удалось обогнать по популярности Турцию, спрос на отели которой вырос на 12%.

Новым направлением зарубежного туризма эксперты назвали страны балканского полуострова, в частности Сербию и Черногорию: спрос на отели в этих странах у российских туристов вырос более чем на 60%, несмотря на обещанное с 1 ноября введение визового режима для россиян, говорится в сообщении.