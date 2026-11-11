Грузия использует саммит в Дублине для общения с лидерами ЕС – Кобахидзе

Грузия максимально использует саммит в Дублине для общения с лидерами Европы. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Здесь есть возможность пообщаться со многими лидерами. Иногда эти беседы непродолжительны, но в любом случае очень ценны. Этот саммит дает нам возможность поговорить со многими лидерами Европы, и мы максимально используем эту возможность"
– Ираклий Кобахидзе
Глава грузинского правительства подчеркнул, что хочет лично пообщаться с рядом европейских лидеров.
"В масштабах континента существует множество вызовов, в том числе с точки зрения безопасности. Одной из актуальных тем являются наркотики. Что касается формата круглого стола, он посвящен состоянию демократии в Европе. По всем темам мы, конечно же, выразим свою позицию, в том числе постараемся с перспективы Грузии показать нашим европейским друзьям сложившуюся ситуацию и существующие тенденции"
– грузинский премьер
Он также акцентировал внимание на том, что Южный Кавказ и конкретно Грузия являются, по сути, единственными сухопутными воротами в восточном направлении. Ираклий Кобахидзе добавил, что республика готова к максимальному сотрудничеству в данном вопросе с Европой, с ЕС.
"Естественно, мы поговорим на эту тему с нашими европейскими партнерами"
– глава грузинского правительства
Напомним, сегодня в Дублине стартовал 9-й саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие лидеры более 45 стран.