Грузия использует саммит в Дублине для общения с лидерами ЕС – Кобахидзе

Глава грузинского правительства оценил важность саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Он подчеркнул, что Тбилиси постарается использовать его для бесед с европейскими лидерами.

Грузия максимально использует саммит в Дублине для общения с лидерами Европы. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Здесь есть возможность пообщаться со многими лидерами. Иногда эти беседы непродолжительны, но в любом случае очень ценны. Этот саммит дает нам возможность поговорить со многими лидерами Европы, и мы максимально используем эту возможность"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства подчеркнул, что хочет лично пообщаться с рядом европейских лидеров.

"В масштабах континента существует множество вызовов, в том числе с точки зрения безопасности. Одной из актуальных тем являются наркотики. Что касается формата круглого стола, он посвящен состоянию демократии в Европе. По всем темам мы, конечно же, выразим свою позицию, в том числе постараемся с перспективы Грузии показать нашим европейским друзьям сложившуюся ситуацию и существующие тенденции"

– грузинский премьер

Он также акцентировал внимание на том, что Южный Кавказ и конкретно Грузия являются, по сути, единственными сухопутными воротами в восточном направлении. Ираклий Кобахидзе добавил, что республика готова к максимальному сотрудничеству в данном вопросе с Европой, с ЕС.

"Естественно, мы поговорим на эту тему с нашими европейскими партнерами"

– глава грузинского правительства

Напомним, сегодня в Дублине стартовал 9-й саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие лидеры более 45 стран.