Более 70% граждан Грузии хотят евроинтеграции – Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что поддержка европейской интеграции среди населения страны превышает 70%.

Свыше 70% граждан Грузии поддерживают процесс евроинтеграции, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал на дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине, где сегодня стартует саммит Европейского политического сообщества.

Как подчеркнул грузинский премьер, Европейский союз представляет ценность для граждан Грузии.

Однако Кобахидзе обозначил, что граждане его страны способны оценивать информацию, транслируемую Брюсселем, и понимают, "в каких вопросах европейские бюрократы говорят правду, а в каких – заблуждаются".

Население страны может отличить поддержку членства в ЕС и позиции европейских бюрократов, подчеркнул он.

Грузии нужна Европа, но не еврочиновники

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что граждане Грузии по-прежнему хотели бы быть частью европейской семьи, но без обязательств перед надгосударственными евроструктурами в Брюсселе.

"Если опираться на данные Евростата за 2025 год, то доверие к европейским институтам в Грузии упало с 65% до 49%. Это феноменальное падение на 16%. В контексте того, что сказал Ираклий Кобахидзе, это означает, что у грузинских граждан есть интерес и доверие к Европе как феномену, но нет доверия к европейской бюрократии. Люди хотят попасть в Европейский Союз потому, что членство в ЕС поможет им больше зарабатывать и даст больше свобод – но это не означает, что они доверяют тем структурам, которые здесь и сейчас стоят во главе ЕС", - прежде всего сказал он.

"Есть, конечно, люди-фанатики, которые до сих пор верят в Евросоюз как в место жизни святых людей, ни разу ни чего плохого не делавших в отношении Грузии, а если и делавших, то по случайности. Но адекватные люди в Грузии, особенно моего поколения, хорошо помнят обещания, которые давал ЕС 10-15 лет назад, помнят, что Тбилиси не вменялись обязательства по выполнению каких-то геополитических задач, в то время как сейчас Брюссель целенаправленно ведет политику по принуждению Грузии к нарушению ее национальных интересов. Почти пять лет уже ЕС требует введения Грузией антироссийских санкций и открыто хвалит Украину и Молдову не за то, что у них развитая демократия, а за то, что они наносят ущерб России", - отметил Арчил Сихарулидзе.

"Мы видим, что нынешние европейские власти хотят воспользоваться моментом, растянуть период, когда наносится ущерб России различными государствами, желающими интегрироваться в ЕС, и подготовить свои страны, чтобы они не страдали от давления на РФ так, как страдали бы мы, если бы ввели антироссийские санкции. Для людей моего поколения это попросту бессовестно - это не то, что нам говорили о Европе в предыдущие десятилетия. Для многих граждан Грузии антигрузинская политика Брюсселя стала сильным разочарованием: нам обещали "хорошую" Европу, которая никогда не будет нас к чему-то принуждать, а получили Европу, которая по сути говорит: "Или вы будете делать, что мы требуем, как это было в СССР, или в ЕС вам дороги нет"", - сообщил политолог.

Когда Грузия войдет в ЕС?

В таких обстоятельствах, подчеркнул эксперт, у Грузии не больше перспектив войти в ЕС, чем войти в НАТО. "Интеграцию в НАТО можно было представить хотя бы теоретически, поскольку все-таки у нас на границе есть член Альянса – Турция. Войти в ЕС без каких-либо общих границ с объединением попросту нереалистично. Единственная возможность интеграции Грузии в Евросоюз в спокойные времена была только после Балкан и той же Турции. Но Балканы с огромным трудом интегрируются в ЕС, а Турция никогда членом Евросоюза не станет, так что Грузии ожидать нечего. Единственное, чего мы можем добиться — это углубленных отношений в экономике, визовом режиме, образовании, но полноценными членами Евросоюза нам не стать", - сказал он.

"Кстати, то же самое касается и Армении. Премьер-министр Никол Пашинян, когда ему задали вопрос о европейском будущем Армении, прямо сказал, что "для нас в этом контексте Грузия очень важна". Действительно, без Грузии Армения в ЕС войти не сможет, сначала должна интегрироваться Грузия, а у нас нет таких перспектив. Поэтому и у грузинских, и у армянских властей заявления о евроинтеграции – это политическая игра, цель которой состоит в убеждении людей на протяжении десятилетий в близости Европы, ее благ и свобод. Никакого реального плана, как мы войдем в ЕС и что конкретно от этого получим, по-прежнему нет", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Вступление в Евросоюз не может быть самоцелью ни государства, ни гражданского общества. Нормальная цель – это обеспечение благосостояния своей страны и общества. В этом отношении у нас пока все довольно плачевно: экономика Грузии растет, но люди все-таки воспринимают себя как бедных, у них возможности остаются на низком уровне, несмотря на все усилия, и от этого еще сильнее падает доверие к Европе как к идее. 30 лет европейцы обещали, что если Грузия будет делать такие-то и такие-то шаги, ее граждане встанут богатыми, как в Австрии – не как в Румынии, Молдове, на Украине или в Эстонии, а именно как в Австрии. Мы вроде бы все сделали, а богаче не стали, и ближе к Европе не стали, и на нас только усиливают давление из Брюсселя. Потому что изначально на просто рассказывали сказки, а мы им верили", - заключил основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation.