Вестник Кавказа

США атаковали Сирик на юге Ирана

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
IRNA: США ударили по городу Сирик на юге Ирана. Информации о пострадавших пока нет.

Военные США нанесли удар по городу Сирик на юге Ирана, передает IRNA со ссылкой на источники. 

Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет. 

Напомним, что между Ираном и США с конца февраля этого года продолжается военный конфликт. Стороны продолжают периодически обмениваться ударами. При этом Вашингтон заявил о стремлении к экономическому давлению против Тегерана, США пока не собираются возобновлять полномасштабные боевые действия.

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