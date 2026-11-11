США атаковали Сирик на юге Ирана

IRNA: США ударили по городу Сирик на юге Ирана. Информации о пострадавших пока нет.
Военные США нанесли удар по городу Сирик на юге Ирана, передает IRNA со ссылкой на источники.
Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет.
Напомним, что между Ираном и США с конца февраля этого года продолжается военный конфликт. Стороны продолжают периодически обмениваться ударами. При этом Вашингтон заявил о стремлении к экономическому давлению против Тегерана, США пока не собираются возобновлять полномасштабные боевые действия.