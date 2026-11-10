Война в Иране 2026: ракетные ограничения сняты, базы США в Европе под угрозой?

Что значит раскол в администрации США по иранскому вопросу, почему Иран снял ограничение на дальность пуска ракет, как Европа отреагировала на иранскую ракетную угрозу, почему министр финансов США переехал на военную базу, а также что происходит между США и Ираном сейчас?

Тегеран объявил об отмене ограничения дальности баллистических ракет, предупреждая все государства, предоставляющие американским войскам доступ к своей территории. На этом фоне в американской администрации усиливаются разногласия относительно дальнейшей стратегии, американские бомбардировщики покинули британскую авиабазу, а министр финансов Скотт Бессент переселяется на военную базу из соображений безопасности.

Столкновения между США и Ираном еще месяцы назад вылились в затяжной конфликт с неопределенным исходом. С одной стороны, Вашингтон демонстрирует признаки усталости от войны: Дональд Трамп говорит о "фактическом завершении" военной фазы, заявляя об отсутствии необходимости в крупных боевых операциях. С другой, тот же Трамп говорит, что больше не нуждается в заключении сделки с Ираном, Тегеран снимает ограничения на дальность баллистических ракет, а внутри американской администрации обозначились глубокие разногласия относительно того, куда двигаться дальше. За этими шагами стоит взаимное прощупывание пределов допустимого перед лицом новой политической реальности, сложившейся после выборов в США и Израиле.

Администрация Трампа не знает, что делать с Ираном?

Поражение республиканцев на промежуточных выборах обнажило линии разлома в администрации США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, который остается сторонником дипломатического урегулирования, в частном порядке критиковал израильского премьер Биньямина Нетаньяху за неправильную политику в отношении Ирана. При этом министр обороны Пит Хегсет настаивал на продолжении кампании, а Пентагон продолжал подготовку к возможному возобновлению масштабных операций, включая переброску в регион третьей авианосной ударной группы и около десяти тысяч морских пехотинцев.

Госсекретарь Марко Рубио при этом считает, что экономическое давление США настолько эффективно, что в крупных боевых операциях нет никакой необходимости. При этом сам Трамп, по данным Axios, оказался между тремя опциями: переговоры, возобновление ударов или сохранение блокады и санкций в качестве рычага давления. Выбор в пользу третьего варианта на данный момент отражает скорее тактическую паузу перед лицом новой конфигурации власти в Конгрессе.

Почему Иран снял ограничение на дальность пуска ракет?

Иранское руководство стремится продемонстрировать, что продолжение войны может повлечь последствия не только для американских объектов на Ближнем Востоке, но и для более широкого круга государств, поддерживающих Вашингтон.

На прошлой неделе КСИР объявил о снятии Ираном лимита дальности баллистических ракет в 2000 км. Это ограничение Тегеран ввел добровольно, стремясь заверить Европу в отсутствии угрозы и избежать дополнительного давления. Решение было объявлено через несколько дней после того, как верховный лидер Моджтаба Хаменеи предупредил, что "любая угроза встретит ответ не ограниченный географическими рамками".

Это ограничение не было техническим - иранские инженеры преодолели двухтысячный рубеж еще в середине 2010-х, а в 2019 году западные разведки оценивали дальность полета ракеты "Хоррамшахр" с облегченной боеголовкой в 3000 км. Иранские официальные лица указывали, что технически страна способна наращивать дальность до 4000 км и более, что охватило бы большую часть Европы и Северной Африки.

С одной стороны, Тегеран демонстрирует, что готов расширить поле боя, если США или Израиль нанесут новые удары. С другой - ограничение теперь становится разменной монетой на переговорах: его можно "вернуть" в обмен на уступки.

Как Европа отреагировала на иранскую ракетную угрозу?

Для европейских столиц снятие лимита стало тревожным сигналом. Основная обеспокоенность связана с тем, что американские базы на европейской территории превращаются в мишени. Иранские парламентарии предупреждали, что если базы в Италии, Германии или Великобритании будут использованы для атак на Иран, Тегеран нанесет удары по целям в Европе. Иранское государственное издание даже опубликовало карту с 15 потенциальными целями от Португалии до Румынии. Однако ракетам потребуется значительное время, чтобы достичь материковой Европы или Великобритании, что дает время для обнаружения и перехвата. В августе НАТО заявило о готовности защищать союзников от иранских угроз.

В октябре США вывели все 12 бомбардировщиков B-1 с базы "Фэрфорд" в Глостершире после получения разведданных о возможном готовящемся инциденте. В ноябре аналогичная эвакуация самолетов была проведена с базы "Милденхолл". При этом речь не идет о закрытии британских авиабаз или уходе американских сил из Великобритании. Самолеты перераспределяются между существующими объектами, причем часть из них перемещается на другие европейские базы. Британское правительство настаивало, что базы безопасны, но американские военные сочли риск достаточно серьезным, чтобы передислоцировать активы. Европейские страны задаются вопросом: если американское присутствие привлекает угрозу, но при этом базы используются для операций, в которых Европа не имеет решающего голоса, оправдывает ли себя такая сделка?

Почему министр финансов США переехал на военную базу?

Переезд Скотта Бессента из его вашингтонского особняка на военную базу стал одним из свидетельств того, что возможная угроза со стороны воспринимается всерьез на самом высоком уровне. Бессент, руководящий основными направлениями американского экономического давления на Тегеран, стал объектом угроз после того, как СМИ опубликовали фотографию его дома, позволившую установить точное местоположение объекта. Бессент стал как минимум третьим высокопоставленным членом кабинета, перебравшимся на военную базу. Нацразведка США еще в октябре предупредила о резком росте угроз для американских дипломатов со стороны Ирана.

Что происходит между США и Ираном сейчас?

Дипломатический процесс остается в подвешенном состоянии. Катар, выступающий ключевым посредником, заявляет о "неустанной работе" и положительных откликах с обеих сторон, но конкретных результатов пока нет. Иран сформулировал семь условий для прекращения конфликта, включая отмену санкций, снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и компенсацию военного ущерба. Тегеран сократил срок реализации плана по открытию Ормуза в случае выполнения этих условий. Однако Рубио назвал иранские условия "абсурдными", а Тегеран обвинил Вашингтон в "фабрикации фейковых новостей о воображаемых переговорах".

На этом фоне сохраняется и внешнее давление в пользу продолжения войны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся в статусе временно исполняющего обязанности после потери парламентского большинства на октябрьских выборах, по сообщениям, ежедневно звонит Трампу с призывом возобновить военные действия. Более того, по данным израильских СМИ, между Трампом и Нетаньяху произошла "напряженная" телефонная перепалка по поводу Ирана. Нетаньяху, чья политическая судьба зависит от сохранения жесткой линии против Тегерана, стремится использовать оставшееся до инаугурации нового Конгресса время, чтобы подтолкнуть Вашингтон к эскалации. Однако Трамп, судя по его публичным заявлениям, пока склоняется к тому, чтобы не поддаваться этому давлению.