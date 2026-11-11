В Грузии увеличили параметры государственного бюджета на 2026 год

Власти Грузии внесли проект изменения государственного бюджета на 2026 год в сторону повышения доходов и увеличения финансирования приоритетных программ.

Правительство Грузии представило в парламент страны проект поправок в государственный бюджет на 2026 год. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу.

​"Был подготовлен проект поправок к бюджету на 2026 год, предусматривающий финансирование дополнительных потребностей, а также выделение высвобожденных ресурсов на финансирование приоритетных программ/проектов"

- заявление

​Согласно проекту, номинальный валовой внутренний продукт Грузии прогнозируется на уровне $44,8 млрд при экономическом росте в 6,8% и дефляторе 3,9%.

​Прогноз по совокупному дефициту бюджета страны установлен на уровне 1,3%. Правительственный долг составляет 34,2% к ВВП, а объем ассигнований — 28,3%.

​Поступления в грузинский госбюджет в 2026 году увеличатся на $424,7 млн по сравнению с утвержденным планом и составят около $11,9 млрд. Доходы вырастут на $338,6 млн и достигнут $10 млрд, сообщает Sputnik Грузия.

​Кроме того, объем ассигнований государственного бюджета на 2027 год увеличится на $185,8 млн по сравнению с первоначальной версией и составит около $12,1 млрд.