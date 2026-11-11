Вестник Кавказа

Ирак и Азербайджан обсудили поставки природного газа через Турцию

Ирак и Азербайджан обсудили поставки природного газа через Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
​Представители Ирака и Азербайджана провели переговоры о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и возможном транзите природного азербайджанского газа через территорию Турции.

Ирак и Азербайджан провели переговоры о расширении взаимодействия в нефтегазовой отрасли и перспективах поставок азербайджанского газа на иракский рынок. Об этом сообщается по итогам официальной встречи.

​В переговорах приняли участие заместитель министра нефти Ирака по вопросам газа Иззат Сабер Исмаил и вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Заур Гахраманов.

​В ходе встречи стороны обсудили технические варианты и логистику транзита азербайджанского газа в Ирак через территорию Турции. Также участники рассмотрели направления для совместных инвестиций и обмена опытом.

По итогам переговоров участники договорились продолжить технические консультации для проработки совместных проектов, развития двустороннего энергетического партнерства. 

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