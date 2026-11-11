Названа дата старта горнолыжного сезона в Сочи

Зимний туристический сезон на территории Сочи стартует 18 декабря, при этом подготовка курортов завершится к 1 декабря.
Горнолыжные курорты Сочи официально откроют новый зимний сезон 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Завершить работы по подготовке инфраструктуры к приему гостей технические службы намерены к 1 декабря.
Сейчас специалисты готовят трассы, обслуживают противолавинные системы и технику, а канатные дороги перед запуском пройдут обязательную проверку.
Отметим, что в Сочи находятся три горных курорта: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром Поляна". В этом сезоне туристам будут доступны 125 классифицированных трасс протяженностью более 170 км и 65 канатных дорог.