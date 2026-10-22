Какой будет нефть в 2027 году?

МВФ прогнозирует падение стоимости нефти марки Brent в 2027 году. Аналитики ожидают восстановления судоходства по ключевым для отрасли маршрутам.

Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз по стоимости барреля нефти марки Brent в следующем году. Согласно прогнозу МВФ, стоимость барреля Brent упадет до $86.

Как заявил замглавы Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли, в этом году средняя стоимость нефти составляет $96 за баррель.

По словам Кардарелли, прогноз базируется на ожиданиях рынка, на которые влияют фьючерсные контракты, а также предположения о восстановлении судоходства в Суэцком канале и Ормузском проливе.

Отметим, что максимальная стоимость нефти марки Brent в этом году составила $126 за баррель. Пиковое значение было достигнуто в ходе апрельских торгов. Сейчас Brent котируется в районе $95 за баррель.