Раскрыт масштаб экологического ущерба Персидскому заливу из-за войны в Иране

Крупный разлив нефти из поврежденных танкеров у берегов эмиратов Рас-эль-Хайма и Шарджа поставил под угрозу морские экосистемы Персидского залива. Об этом сообщает издание Arab News.
По данным Международного союза охраны природы, загрязнение залива поставило под угрозу исчезновения 35 видов фауны, нанося долгосрочный ущерб мангровым лесам, рифам и местам размножения птиц.
Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность биологов из Оксфорда, Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета науки и технологий в Саудовской Аравии.
Специалисты отмечают, что в акватории предстоит длительная и дорогостоящая очистка, которую усложняют смешивание нефти с донными отложениями, замкнутость залива, высокая температура воды и дефицит кислорода.
Экологи призывают международные организации немедленно направить в регион спецтехнику и экспертов для оперативной локализации нефтяного пятна и спасения выживших морских животных.
Отметим, угроза новых разливов сохраняется в регионе из-за регулярных инцидентов в Ормузском проливе. Накануне ВМС КСИР Ирана сообщили о взрывах и пожаре на двух супертанкерах, перевозивших более 4 млн барр нефти.