Вестник Кавказа

Раскрыт масштаб экологического ущерба Персидскому заливу из-за войны в Иране

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ряд ученых по всему миру серьезно обеспокоен угрозой морской флоре и фауне Персидского залива на фоне частых разливов нефти из-за войны между США и Ираном.

Крупный разлив нефти из поврежденных танкеров у берегов эмиратов Рас-эль-Хайма и Шарджа поставил под угрозу морские экосистемы Персидского залива. Об этом сообщает издание Arab News.

​По данным Международного союза охраны природы, загрязнение залива поставило под угрозу исчезновения 35 видов фауны, нанося долгосрочный ущерб мангровым лесам, рифам и местам размножения птиц.

​Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность биологов из Оксфорда, Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета науки и технологий в Саудовской Аравии.

​Специалисты отмечают, что в акватории предстоит длительная и дорогостоящая очистка, которую усложняют смешивание нефти с донными отложениями, замкнутость залива, высокая температура воды и дефицит кислорода.

Экологи призывают международные организации немедленно направить в регион спецтехнику и экспертов для оперативной локализации нефтяного пятна и спасения выживших морских животных. 

​Отметим, угроза новых разливов сохраняется в регионе из-за регулярных инцидентов в Ормузском проливе. Накануне ВМС КСИР Ирана сообщили о взрывах и пожаре на двух супертанкерах, перевозивших более 4 млн барр нефти.

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