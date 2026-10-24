Air Astana в декабре начинает летать в египетский Шарм-эль-Шейх

В первой декаде декабря крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и Кавказском регионе Air Astana начнет выполнять регулярные полеты из Алматы и Астаны в египетский курортный Шарм-эль-Шейх.

Уже в декабре у жителей Казахстана появится возможность в зимнюю стужу отдохнуть на курортах египетского Шарм-эль-Шейха: регулярные рейсы в курортный город из Алматы и Астаны будет выполнять Air Astana, сообщили в компании.

"Авиакомпания Air Astana рада сообщить о запуске регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет) с 10 декабря из Алматы и 11 декабря из Астаны"

- сообщение

Шарм-эль-Шейх – не новое направление для авиакомпании, однако ранее авиарейсы на курорт выполнялись исключительно в рамках чартерных программ, теперь пассажирам можно будет бронировать и покупать авиабилеты напрямую на официальном сайте авиакомпании, передает Sputnik Казахстан.

Авиарейсы из Алматы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться по понедельникам и четвергам в 7:20 утра с прибытием на курорт в 11:50, обратно самолет отправится в 12:50 и приземлится в казахстанском мегаполисе в 22:10, время в пути составит 7 ч 30 мин

Из Астаны авиалайнер компании поднимется в воздух в 06:50 и в 10:45 приземлится в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Вылет обратного рейса запланирован в 11.55, в Астане самолет приземлится в 20:50.

Время для каждого аэропорта местное, на обоих маршрутах будут задействованы комфортабельные воздушные суда A321, говорится в сообщении.