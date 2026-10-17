Взрыв на заправке: в Армении рванула ГЗС

В Армении в Лори на газозаправочной станции прогремел взрыв, после чего начался пожар. К настоящему времени возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.
В Лорийской области Армении взорвалась газозаправочная станция, об этом информирует 13 ноября спасательная служба МВД Армении.
Чп произошло в общине Туманян. По предварительным данным, взрыв случился в компрессорной системе на территории автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), что привело к частичному обрушению здания.
На месте взрыва работают четыре пожарно-спасательных расчета. Пожар, возникший после взрыва, потушен. Пострадавших нет.
Обстоятельства ЧП предстоит выяснить.