Промпроизводство Азербайджана достигло 60 млрд манатов

В этом году в Азербайджане произвели промышленной продукции на 58 млрд манатов. Свыше 60% пришлось на добывающий сектор.

Промышленное производство в Азербайджане за десять месяцев года составило 58 млрд манатов. Это на 0,7% меньше показателей 2025 года, передает Госкомстат.

По данным статистического ведомства, нефтегазовый сектор показал сокращение производства на 1,7%, при этом в ненефтегазовой отрасли зафиксирован рост почти на 5%.

Свыше 60% промышленного производства пришлось на добывающую сферу, чуть более 30% – на перерабатывающий сектор (рост на 2,7%). Всего суммарное производство в перерабатывающей сфере составило почти 19 млрд манатов. Наибольший рост зафиксирован в области производства автомобилей и прицепов – на 77%.