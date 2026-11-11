Испытания на АЭС "Аккую" в Турции продолжаются

Аныл Бекир Бельме заявил, что на АЭС "Аккую" продолжаются испытания по запуску станции, однако точных сроков окончания работ пока нет.

Испытания на первом энергоблоке строящейся в Турции АЭС "Аккую" продолжаются, заявил глава департамента ядерных установок Управления ядерного регулирования Турции Аныл Бекир Бельме.

"На первом блоке сейчас продолжаются испытания. У них есть определенный график, и они стараются его придерживаться, чтобы уложиться в намеченные временные рамки"

– Аныл Бекир Бельме

По словам Бельме, турецкое ведомство наблюдает за проведением испытаний, однако не определяет сроки завершения работ.

Как отметил Бельме, испытания являются важной частью подготовки станции к запуску. Глава ведомства не исключил завершение подготовки к концу декабря, однако точные сроки не называются.

Ранее сообщалось о запуске первого энергоблока АЭС в декабре этого года. Полный запуск станции запланирован на 2027-2028 годы.